Tunisie : Méchichi et Taboubi s’engagent à travailler conjointement pour surmonter les difficultés socioéconomiques

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a rencontré ce mercredi 16 Juin 2021 au palais du gouvernement de la Kasbah, le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

La rencontre a porté sur « la situation générale dans le pays et l’importance de l’action commune entre le gouvernement et la centrale syndicale, en vue de surmonter les difficultés économiques et sociales, et de plancher sur le règlement des problèmes des Tunisiens, à travers notamment une meilleure prise en charge des catégories vulnérables, qui ont été les plus touchées par la pandémie du Covid-19, » indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Méchichi a souligné l’importance du dialogue et de la concertation entre le gouvernement et l’organisation syndicale, s’arrêtant au dernier accord intervenu hier, à l’issue de la réunion 5 + 5 entre le gouvernement et l’UGTT, pour la régularisation de la situation des travailleurs des chantiers, la parution des décrets réglementaires et l’activation de l’accord du 06 février dernier.

Le SG de l’UGTT a valorisé la détermination du gouvernement à s’en tenir aux engagements antérieurs, exprimant la foi des deux parties en l’action commune et la concertation pour parvenir à des solutions aux problèmes en suspens, selon la même source.

Il a ajouté que la rencontre était une occasion pour examiner les moyens à même d’appliquer les résultats de la réunion 5 + 5.

