Tunisie : Méchichi réunira ce mardi le comité scientifique, des décisions extrêmes pour « préserver la santé des citoyens » sont prévues

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a décidé de convoquer les membres du comité scientifique, pour une réunion urgente autour de la propagation des nouvelles souches du Coronavirus, et examiner les méthodes scientifiques efficaces pour maitriser la transmission du virus, en utilisant tous les moyens, y compris « les décisions et mesures extrêmes, en vue de préserver la santé des citoyens », indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Hichem Méchichi s’était, par ailleurs, réuni, à travers la technique de visioconférence, avec les gouverneurs du Grand-Tunis, le ministre de la Santé, et les chefs sécuritaires, en vue de coordonner les mesures au niveau de ce district, du fait de la densité de la population, et face à des délégations difficilement dissociables.

Le chef du gouvernement a, également, ordonné l’ouverture d’une enquête immédiate et urgente sur les manifestations intervenues la nuit de dimanche, et a donné ses instructions aux chefs d’unités sécuritaires, afin d’appliquer la loi loin de tout laisser-aller, et d’imposer le respect des mesures décidées par l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus.

Il a, de surcroit, chargé la ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, d’enjoindre au parquet de diligenter une enquête, sur les circonstances du décès d’un sécuritaire infecté par le Coronavirus, à l’hôpital Ibn el-Jazzar à Kairouan.

