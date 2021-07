Tunisie : Méchichi se rend à l’hôpital de campagne, installé par l’armée qatarie à Ben Arous

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, s’est rendu hier soir, mardi 13 juillet 2021, à l’hôpital de campagne de Ben Arous, un don du Qatar dans le cadre de l’appui des efforts de lutte contre l’épidémie du Covid-19.

Méchichi qui était accompagné de l’ambassadeur du Qatar à Tunis, du gouverneur de Ben Arous, de députés de la région, et de responsables locaux a pris connaissance des composantes de cette unité hospitalière d’une capacité de 200 lits, mise en place à côté de l’hôpital de Yasminet.

Le chef du gouvernement a loué les efforts des membres de l’armée qatarie ayant installé cet hôpital, remerciant les responsables de cet Emirat du Golfe pour leur soutien à la Tunisie, dans ces circonstances difficiles, rapporte en substance un communiqué de la présidence du gouvernement.

Dans une déclaration médiatique, le locataire de la Kasbah a affirmé que cet hôpital allait appuyer les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie, et renforcer les capacités du dispositif de santé.

Il a appelé à la nécessité d’unifier les efforts, de renoncer aux batailles politiques et de s’inscrire dans cette principale bataille contre l’épidémie du Coronavirus, saluant le travail considérable de la diplomatie tunisienne pour la mobilisation des soutiens, dans cette crise sanitaire.

Méchichi a exclu ce qui se dit sur l’effondrement du dispositif de santé, « les Tunisiens sont en train d’écrire des exploits face à cette pandémie », a-t-il affirmé, saluant les efforts du corps médical et paramédical, et les sacrifices des forces sécuritaires et militaires.

Le chef du gouvernement a souligné que la stratégie suivie aujourd’hui par la Tunisie face à l’épidémie reposait sur l’intensification de la cadence de vaccination, à travers des campagnes mobiles pour aller vers les Tunisiens dans leur lieu de résidence, et le renforcement des capacités des centres de vaccination, on en compte plus de 100 à travers le pays.

Gnetnews