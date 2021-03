Tunisie : Mekki appelle à rendre leurs vaccins aux Emiratis…Marzouki du même avis

Le dirigeant d’Ennahdha et ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, appelle à rendre les vaccins, dont les Emirats ont fait don à la Tunisie.

Dans un post paru hier, sur sa page officielle Facebook, Mekki a appelé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à rendre le lot de vaccins que les Emirats ont remis sous forme de don, à la présidence de la république.

« Monsieur le chef du gouvernement, je pense que vous devrez rendre immédiatement les vaccins à leur pays d’origine, nous n’en voulons pas, et nous n’acceptons pas l’humiliation, comme l’ont fait leurs médias », a-t-il écrit en substance.

L’ancien président de la République, Moncef Mazouki, a exprimé son soutien et son approbation de cette position.

« J’approuve la proposition d’Abdellatif Mekki, et je partage la colère de tout Tunisien et Tunisienne, de la fuite de cette histoire, et de son instrumentalisation médiatique », a-t-il souligné.

Rendez aux gouvernants des Emirats leurs vaccins, a asséné Marzouki.

La charité méprisable ne pourrait être faite aux Tunisiens, s’est-il insurgé à l’endroit « des pires ennemis de l’émancipation de notre peuple et notre nation ».

Les médias émiratis avaient présenté le don de vaccins octroyé par leur pays aux Tunisiens, comme une œuvre charitable des EAU envers les pays démunis et dans le besoin…

Gnetnews