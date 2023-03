Tunisie : Mémiche et Charfeddine célèbrent le 7ème anniversaire de la bataille du 07 Mars à Ben Guerdane

Imed Mémiche et Taoufik Charfeddine, respectivement ministre de la Défense nationale et ministre de l’Intérieur, se sont rendus, ce mardi 07 Mars, à Ben Guerdane pour célébrer le 7ème anniversaire, de la bataille du 07 Mars.

Les deux ministres ont salué les autorités militaires et sécuritaires de la région.

Ils ont récité la Fétiha à la mémoire des vaillants martyrs, en présence de leur famille, et de nombre de cadres de la région, au carré des martyrs de Ben Guerdane, indique le ministère de l’Intérieur sur sa page officielle.

Le 07 Mars 2016, cette ville frontalière du sud-est de la Tunisie a réussi à déjouer un plan terroriste, qui visait à confisquer Ben Guerdane et y changer la nature du régime.

Des attaques simultanées contre une caserne de l’armée nationale, un poste de police et le quartier général de la garde nationale ont été perpétrées.

Mais les forces sécuritaires et militaires, ont pu contrer ces assauts, à l’issue de violents affrontements les ayant opposés aux éléments terroristes.

Nos compatriotes de Ben Guerdane, défiant la peur ayant pu s’emparer d’eux, ont fait preuve d’un grand courage et d’un haut sens patriotique, apportant leur plein soutien aux forces armées, se ralliant aux combats et pourchassant les assaillants.

Ben Guerdane restera à jamais comme le symbole de la lutte contre le terrorisme, et l’incarnation du régime républicain, civil et pacifique, qui étend son emprise sur chaque once du territoire national, de Bizerte à Ben Guerdane.

