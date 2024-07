Tunisie/Météo: Baisse des températures attendue et vents très forts

Ce mardi 2 juillet 2024, selon les prévisions de l’ingénieur Hamza Saad de l’Institut national de la météorologie, les températures connaîtront une baisse significative. Après avoir atteint des records avec 49,2 degrés à Kairouan et 46,9 degrés à Siliana hier, elles devraient diminuer de 6 à 14 degrés aujourd’hui.

Les températures prévues varient entre 25 et 31 degrés dans le nord du pays, tandis qu’elles oscillent entre 33 et 40 degrés dans les autres régions. Hamza Saad a souligné que la situation météorologique sera marquée par des vents forts, particulièrement sur les côtes et dans le sud, entraînant des restrictions à la baignade sur la plupart des plages.

Les températures devraient rester stables jusqu’à vendredi, selon les dernières informations fournies par l’Institut national de la météorologie.

