Tunisie: Météo de ce samedi 11 février

Des averses sont attendues ce samedi 11 février 2023 le long des côtes et seront temporairement orageuses dans le Sud-est, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Les températures oscilleront entre 8 et 13 degrés dans le Nord et entre 14 et 18 degrés dans les autres régions.

Le vent sera fort, atteignant 60 km/h près des côtes et faible ailleurs, tandis que la mer sera très agitée.

Gnetnews