Tunisie/Météo du 27 mai 202 : Temps partiellement nuageux et températures stables

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce que le temps sera partiellement nuageux ce lundi 27 mai 2024.

Les températures demeureront stables, oscillant entre 25 et 30 degrés dans le nord du pays, et entre 31 et 36 degrés dans les autres régions.

L’INM indique également que le vent sera faible, devenant fort à proximité des côtes, où la mer sera peu agitée.

Gnetnews