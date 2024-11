Tunisie/MÃ©tÃ©o du lundi 11 novembre 2024 : Nuages, pluies et orages

Tunisie/Météo du lundi 11 novembre 2024 : Nuages, pluies et orages

L’Institut national de la météorologie annonce pour ce lundi 11 novembre 2024 un ciel partiellement nuageux, avec des passages nuageux plus denses sur les régions côtières, puis dans les zones intérieures l’après-midi.

Les précipitations, d’abord localisées sur les côtes, s’étendront progressivement vers l’ensemble du pays. Elles seront temporairement orageuses dans le nord-ouest et sur certaines zones côtières.

Les vents souffleront du secteur ouest au nord et au centre, et du secteur est au sud, se renforçant autour des cellules orageuses et particulièrement sur les côtes nord. La mer sera agitée à très agitée du côté de Cap Serrat, et peu agitée ailleurs.

Les températures resteront stables, variant entre 21 et 26 degrés dans la plupart des régions, avec un minimum de 17 degrés dans les hauts plateaux de l’ouest et un maximum de 28 degrés dans l’extrême sud du pays.

