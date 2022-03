Tunisie: MÃ©tÃ©o du mercredi 30 mars

Tunisie: Météo du mercredi 30 mars

Nuages et pluies par endroits sont attendus pour ce mercredi 30 mars dans le nord, le sud et le centre de la Tunisie. Selon l’Institut National de la météorologie, les températures seront en légères baisse.

Ainsi le mercure oscillera entre 13 et 22 degrés dans le nord et entre 26 et 32 degrés dans le reste du pays, atteignant les 38 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Le vent sera fort près des côtes et la mer agitée. Ce vent sera observée également dans le sud avec des risques de tempêtes de sable.

Gnetnews