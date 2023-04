Tunisie: Météo du samedi 1er Avril

L’Institut national de la météorologie a prévu un temps partiellement voilé pour le samedi 1er avril 2023, suivi d’une augmentation de la couverture nuageuse dans l’après-midi dans les régions du Nord et du Centre, avec des averses sporadiques attendues durant la nuit.

Les vents seront relativement forts près de la côte Est et au Nord, atteignant entre 25 et 45 km/h, et faibles à modérés entre 15 et 25 km/h ailleurs. La mer sera peu agitée, tandis que les températures baisseront légèrement près des côtes.

Les températures maximales varieront de 19 à 24 degrés, avec des températures plus élevées à l’intérieur des terres, allant de 26 à 32 degrés.

Gnetnews