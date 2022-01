Tunisie / Météo: Le froid et la pluie persistent, les températures en baisse

La pluie et le froids persisteront pour ce lundi 10 janvier. En effet, des épisodes pluvieux accompagnés de nuages seront observés notamment dans tous le nord du pays et par endroits dans le centre et le sud-est. Selon l’Institut national de la météorologie, quelques chutes de grêles sont à prévoir dans certaines zones.

Côté températures, elles seront en baisse. Elle oscilleront entre 8 et 13 dégrés dans les régions du nord et entre 13 et 18 degrés dans le reste du pays.

Un temps maussade qui sera agrémenté d’un vent fort, atteignant parfois les 90km/h près des côtés.

A noter que des chutes de neiges ont été enregistrées dans plusieurs régions ces dernières 24 heures. Selon des données publiées dimanche, par l’Institut national de la météorologie (INM), quatre gouvernorats ont été enveloppés de neige : Siliana (Makther, Kesra, Rouhia et Ain Boussadia), Kasserine (Thala), El Kef (Sraourtane) et Kairouan (El Oueslatia).