Tunisie/ Météo : Le mercure continue son ascension, 39° dans les régions côtières

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 17 Mai par la hausse des températures, avec des maximales comprises entre 26 et 39° dans les régions côtières et les hauteurs. Elles seront entre 32 et 36° dans le reste des régions, atteignant les 40° au Sud-Ouest avec l’apparition du siroco.

Les vents sont généralement modérés, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure sur les côtes du Sud-est, l’après-midi.

La mer est peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.

Le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec l’apparition de foyers orageux accompagnés de pluies éparses sur les hauteurs ouest du pays, l’après-midi.

