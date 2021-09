Tunisie/ Météo : Orages, pluies et températures stationnaires

Les conditions météorologiques seront marquées ce mardi 07 septembre, par des températures stationnaires et des orages.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit la formation de foyers orageux, aujourd’hui, sur les Côtes est, qui seront accompagnés de pluies éparses.

Des nuages passagers s’amoncelleraient dans le ciel des autres régions.

Les vents seront relativement actifs sur les côtes Est, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure…La mer sera agitée à l’Est du pays, et peu agitée au Nord.

Les températures demeureront inchangées, avec des maximales comprises entre 28 et 33° près des côtes et sur les hauteurs, et entre 33 et 38° dans le reste des régions.

Gnetnews