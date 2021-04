Tunisie/ Météo : Pluies, vent violent et températures en baisse

Les perturbations météorologiques se poursuivent ce vendredi 16 avril, avec la persistance de la pluie…Des foyers orageux sont attendus au Nord, au Centre et au Sud, qui seront accompagnés de précipitations éparses, avec la possibilité de chute de neige à des endroits limités.

La violence du vent est un élément caractéristique de la météo d’aujourd’hui. Sa vitesse pourrait atteindre les 70 Km/ heure près des côtes, et au Sud où il sera accompagné de tempête de sable.

Les bulletins d’alerte sont maintenus pour la navigation et la pêche, la mer est agitée à fortement perturbée sur l’ensemble du littoral.

Les températures seront en baisse, avec des maximales variant entre 11 et 16° au Nord et au Centre. Elles oscilleront entre 23 et 29° dans le reste des régions, et atteindraient les 35°, à l’extrême sud-est.

