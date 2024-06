Tunisie/Météo: Prévisions pour le mardi 25 juin 2024

Pour la journée de ce mardi 25 juin 2024, le temps sera marqué par des passages nuageux dans la plupart des régions du pays.

Le vent soufflera relativement fort, atteignant localement des rafales importantes près des côtes Est, tandis qu’il sera faible à modéré dans le reste du territoire.

En mer, les conditions seront agitées, avec une agitation maritime localement très forte sur la côte Est et peu agitée au Nord.

Les températures maximales varieront entre 25 et 30 degrés le long des zones côtières, et entre 31 et 37 degrés dans les autres régions. Dans l’extrême Sud, les températures pourront atteindre jusqu’à 40 degrés, accompagnées localement de vents de sirocco, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Gnetnews