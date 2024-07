Tunisie/Météo: Prévisions pour le mercredi 03 juillet 2024

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps du mercredi 3 juillet 2024, sera marqué par quelques faibles pluies matinales sur l’extrême nord-ouest, suivies d’un ciel partiellement nuageux sur le nord et de passages nuageux sur le centre et le sud du pays.

Le vent sera fort, soufflant de 40 à 60 km/h près des côtes nord, et modéré à fort de 20 à 40 km/h dans le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée au nord et agitée sur les autres côtes, excepté dans le golfe de Gabès où elle sera légèrement agitée.

Les températures resteront stables dans le nord et sur les hauteurs, avec des maximales variant entre 26 et 32 degrés. Dans le reste du pays, elles oscilleront entre 32 et 37 degrés à l’extrême sud.

