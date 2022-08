Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques du jeudi 11 aoÃ»t 2022

Tunisie : Prévisions météorologiques du jeudi 11 août 2022

Les conditions météorologiques seront marquées ce jeudi 11 août par une stabilité relative, avec de fortes chaleurs qui continuent à sévir.

Les maximales seront comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières et sur les hauteurs. Elles varieront entre 35 et 40° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco localement.

L’activité du vent requiert suivi près des côtes est, et au sud, où des tempêtes de sable sont attendues l’après-midi.

La mer est peu agitée à agitée à l’Est du pays.

Des foyers orageux pourraient être formés, localement, dans les régions Est du Nord et du Centre.

Dans le reste des régions, le ciel sera globalement peu nuageux.

