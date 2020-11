Tunisie/ Météo : Temps automnal ce mardi, avec une baisse sensible des températures

Les conditions météorologiques seront marquées ce mardi 17 novembre par une baisse sensible des températures, avec des maximales variant entre 16 et 20° ; elles seront dans la limite de 14° sur les hauteurs, et atteindraient localement les 24°, au Sud-Ouest et à l’extrême Sud.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit un temps, marqué par des caractéristiques purement automnales, avec des pluies éparses, par moment, orageuses au Nord, au Centre, et au Sud-est.

Les précipitations seront plus intenses sur les Côtes Est, avec possibilité de chute de grêle.

Les vents, du secteur Nord, seront forts près des Côtes Nord, au golfe d’Hammamet, sur les hauteurs, et lors de l’apparition des nuages orageux, avec une vitesse atteignant les 50 Km/ heure.

La mer sera fortement agitée au Nord et dans le golfe de Gabès, et perturbée au Golf de Gabès.

