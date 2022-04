Tunisie/ Météo : Un temps chaud, vents violents au Sud

Les conditions météorologiques sont marquées ce mercredi 27 avril par des températures stationnaires.

Le mercure reste sans changement, avec des maximales comprises entre 20 et 25° sur les côtes est et sur les hauteurs, et entre 25 et 30° dans le reste des régions, atteignant les 36° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Les vents continueront à souffler fort au Sud du pays, avec une vitesse atteignant les 60 km/ heure, ils seront accompagnés de tempêtes de sable locales.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche au Golfe du Gabès, face à une mer fortement agitée.

La mer reste agitée dans les autres champs marins.

