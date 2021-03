Tunisie/ Météo : Une embellie attendue, avec maintien de l’alerte navigation et pêche

Les conditions météorologiques seront marquées ce mardi 23 Mars, par une embellie, avec de possibles résidus de pluies le matin au Nord. Des périodes ensoleillées, émaillées par des nuages, sont attendues pendant le reste de la journée.

L’Institut national de la Météorologie maintient néanmoins ses bulletins d’alerte pour la navigation et la pêche, face à un vent persistant, et une mer agitée dans les golfes de Tunis et Hammamet et fortement perturbée ailleurs.

Les températures sont stationnaires, avec des maximales variant entre 10 et 14° au Nord et au Centre, dans la limite de 7° sur les hauteurs et entre 16 et 21° dans le sud.

Ce mardi marque la célébration de la journée mondiale de la Météorologie, autour du thème : « L’océan, le temps et le climat ».

Gnetnews