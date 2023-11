Tunisie : Meurtre à Tatatouine suite à un différend autour d’un lopin de terre (DGSN)

La Direction générale de la Sûreté nationale annonce qu’un meurtre a été commis à Tataouine, pour un différend autour d’un lot de terrain.

Revenant cet après-midi sur les faits, la DGSN relate que suite à une communication téléphonique parvenue aux unités sécuritaires autour de la présence d’un corps dans une terre à proximité de la route reliant la cité administrative de la nouvelle Tataouine, et Tataouine ville, les agents sécuritaires se sont rendus sur les lieux, accompagnés par le substitut du procureur de la république de Tataouine, pour effectuer les premiers constats. C’est là où l’identité de la victime a pu être établie, elle portait la trace d’un coup de feu, au niveau du côté droit, selon la même source.

En intensifiant les investigations, le suspect a été identifié, et le lieu où il se trouvait immédiatement défini. Une équipe sécuritaire conjointe s’est rendue sur le lieu, l’a encerclé, et l’a arrêté.

L’arme du crime a été, aussi, retrouvée, en l,’occurrence un fusil de chasse de 12 calibres non autorisé, quatre cartouches, et un gros couteau…ils ont été, tous, saisis pour les besoins de l’enquête.

Conduit au siège de la bridage régionale de la police judiciaire de Tataouine, et interrogé, il a indiqué qu’à l’issue d’un différend l’ayant opposé à la victime, sur un lopin de terre, il l’a guetté depuis cinq mois, et lorsque l’occasion s’est présentée, et l’a rencontré alors qu’il était tout seul, il a tiré sur lui, l’atteignant sur le côté, et le tuant.

Il a encore révélé son intention d’assassiner le frère de la victime, pour le même différend.

Interrogé, le parquet a ordonné son placement en détention préventive pour « homicide volontaire avec préméditation », les recherches se poursuivent.

