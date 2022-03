Tunisie : Arrêt quasi-total des réservations de l’Europe de l’Est, le tourisme sera axé désormais sur les Tunisiens

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a déclaré ce mercredi 09 Mars 2022, que « le tourisme intérieur a connu une embellie en 2021 par rapport à 2020, dans la mesure où les Tunisiens ont représenté 57 % de l’ensemble des arrivants aux hôtels ».

Les établissements touristiques ont enregistré 2.1 millions de Tunisiens, avec un total de 4.6 millions nuitées, alors que l’année 2019 a enregistré 7.5 millions nuitées, a-t-il souligné, cité par Jawhara.

Présidant le forum national sur le tourisme intérieur, Belhassine a indiqué que son ministère s’évertuait à mettre en œuvre une stratégie nationale du tourisme intérieur, avec la participation de l’ensemble des intervenants dans le secteur.

Il a ajouté que le ministère a lancé depuis un mois, le programme visit Tunisia, qui œuvre à faire connaitre la destination tunisienne, et prévoit des mesures d’encouragement, et de promotion du tourisme intérieur.

Pour sa part, le président de la fédération tunisienne des agences de voyage, Jabeur Bouattouch, a affirmé que « la reprise du secteur touristique en 2022, ne sera pas au niveau escompté, face au retard de la décision de levée des restrictions sanitaires exigées par l’épidémie du Coronavirus ».

Dans une déclaration médiatique, relayée par la même radio, il a fait état « d’un arrêt quasi-total des réservations de l’Europe de l’Est, parallèlement avec le recul de la cadence des réservations des marchés de l’Europe de l’Ouest. »

Le touriste tunisien est capable de pourvoir à ce manque attendu des marchés de l’Europe de l’Est, a-t-il considéré, appelant à viser les étudiants et les élèves tunisiens, et les encourager à découvrir le legs culturel et archéologique.

« Le tourisme intérieur est le principal pilier pour relancer le secteur, il s’agit d’une soupape de sécurité pour les crises », a-t-il assuré.

Gnetnews