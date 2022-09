Tunisie : Mise au point de la STEG autour de ses difficultÃ©s financiÃ¨res et l’approvisionnement en Ã©lectricitÃ©

Tunisie : Mise au point de la STEG autour de ses difficultés financières et l’approvisionnement en électricité

La société tunisienne d’électricité et du gaz (STEG) annonce ce mardi 13 septembre que l’accumulation des dettes n’influent pas sur la poursuite de l’approvisionnement par le gaz et l’électricité.

Suite aux informations relayées sur sa situation financière, et son impact sur la poursuite de ce service public, la STEG indique ce soir, dans un communiqué, que « l’accumulation de ses dettes et arriérés auprès de ses différents clients, estimés à 2800 millions de dinars, n’influera, nullement, pas sur l’approvisionnement en électricité en gaz naturel ».

« Malgré la hausse des prix de l’énergie à l’échelle mondiale, et l’accumulation des dettes et arriérés auprès des clients, la STEG demeurera au niveau de ces défis et ces circonstances exceptionnelles, et veillera sur la poursuite de l’approvisionnement en électricité et gaz », souligne-t-elle.

La STEG dit avoir réussi à assurer l’approvisionnement en électricité pendant cet été exceptionnel, en termes de hausse record des températures, et malgré la conjoncture mondiale et énergétique difficile.

La société dit « avoir enregistré une hausse sensible de la demande de l’énergie électrique ayant atteint son point culminant le 08 septembre 2022, à 15h 30 mn, soit 4677 Méga-watt, contre 4472 Méga-watt, enregistrés l’année écoulée ».

La STEG dit « être en train d’honorer tous ses engagements financiers, et de payer l’ensemble de ses factures de la société algérienne, Sonatrach, malgré sa situation financière difficile ».

Un responsable syndical avait déclaré hier que « la STEG risque de ne pas être en mesure d’assurer l’approvisionnement en électricité dans peu de temps vu ses difficultés financières, ce qui pourrait plonger le pays dans le noir ».

Gnetnews