Tunisie : Mise en place de patrouilles sÃ©curitaires fixes dans les environs de lâ€™Ã©cole pour prÃ©venir les agressions contre les Ã©lÃ¨ves (ministre)

Tunisie : Mise en place de patrouilles sécuritaires fixes dans les environs de l’école pour prévenir les agressions contre les élèves (ministre)

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a reconnu, ce mercredi, la poursuite des actes d’agressions contre les élèves dans les établissements éducatifs et leur environnement ; la dernière agression en date s’est produite hier.

Dans une déclaration médiatique relayée par Jawhara, en marge d’une cérémonie d’hommage aux enseignants retraités, il a fait part d’un accord avec le ministre de l’Intérieur pour la mise en place de points sécuritaires permanents aux endroits qui sont le théâtre de multiplication des agressions, outre les patrouilles mobiles dans l’environnement des autres institutions éducatives, en vue de mettre en sécurité les élèves et contrer de tels actes.

Ce faisant, le ministre a ajouté que le deuxième round des négociations avec les syndicats de l’enseignement aura lieu, demain, au siège du ministère de l’Education, après la tenue, hier, du premier round au ministère des affaires sociales.

Le ministre s’est voulu rassurant, promettant « une régularisation de la situation des enseignants suppléants ».

Le gouvernement s’engage à régulariser la situation des enseignants suppléants, mais cela va se faire d’une manière progressive, a-t-il souligné.

Il a appelé les enseignants à retourner à leurs salles de classe, et à être patients et compréhensifs, vu la conjoncture financière difficile dans le pays. « Nous n’avons d’autre choix que le dialogue, et nous allons ainsi parvenir à des solutions satisfaisant toues les parties », a-t-il assuré.

