Tunisie : Mise en place d’un comité technique pour préparer le projet de maternité et de paternité

Une séance de travail conjointe s’est tenue ce lundi 14 février 2022 autour du projet de congé de maternité et de paternité dans les secteurs public et privé.

Coprésidée par Malek Zahi, et Amel Belhaj Moussa, respectivement, ministre des Affaires sociales et ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors, cette réunion a permis de débattre et d’échanger les points de vue, à ce sujet.

Après débat, il a été convenu de former un comité technique conjoint, pour approfondir l’examen de ce projet, s’agissant notamment de ses répercussions sur les équilibres financiers des caisses sociales, en impliquant les partenaires sociaux, et les différentes parties prenantes, indique un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Gnetnews