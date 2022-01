Tunisie : Mise en place fin fÃ©vrier d’une plateforme Ã©lectronique destinÃ©e aux entretiens d’embauche

Tunisie : Mise en place fin février d’une plateforme électronique destinée aux entretiens d’embauche

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nssibi, a annoncé la mise en place fin février, d’une plateforme électronique permettant de mener les entretiens d’embauche, et de diffuser les offres et les demandes d’emploi.

Cette plateforme permet un échange à distance entre les entreprises économiques et les demandeurs d’emploi. Elle sera installée, en marge du salon de l’emploi les 23 et 24 février prochains, et permettra de fournir aux entreprises économiques les ressources humaines nécessaires, indique ce mercredi 26 janvier un communiqué du même département.

La plateforme en vue sera installée par l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI).

Lors d’une séance de travail tenue hier, à son siège, l’agence a présenté son programme d’action pendant la prochaine période, notamment en matière de projets de digitalisation des prestations rendues aux demandeurs d’emploi, à ceux qui souhaitent s’installer à leur propre compte, et aux entreprises économiques.

Le ministre a appelé à la nécessité d’améliorer l’efficacité des programmes et mécanismes adoptés à l’agence, de diversifier les prestations rendues aux demandeurs d’emploi, et de développer les contacts avec le tissu des entreprises en vue d’assurer l’intégration dans le marché de l’emploi, et de promouvoir les opportunités de formation dans les spécialités à valeur ajoutée.

Gnetnews