Tunisie : Mohamed Tlili Mansri, nommé porte-parole officiel de l’ISIE

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) annonce, ce vendredi 22 juillet 2022, la nomination de Mohamed Tlili Mansri, en tant que son porte-parole officiel.

Suite à cette nomination, les déclarations issues du président de l’instance électorale, Farrouk Bouaskar, de son vice-président, Maher Jdidi, et du membre Mohamed Tlili Mansri, sont considérées comme étant officielles, et expriment les positions et les orientations de l’instance électorale, indique-t-elle dans un communiqué.

