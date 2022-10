Tunisie : Mouadh Ghannouchi dément tout lien avec Heykel Chenoufi, dans l’affaire « d’atteinte à la sûreté de l’Etat »

« Mouadh Ghannouchi, fils du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, exclut toute relation avec le dénommé Heykel Chenoufi, frère de l’homme d’affaires cité dans certains médias, comme il récuse toute relation et tout contact avec lui ».

Ennahdha dénonce ce vendredi 21 Octobre, dans un communiqué, « les tentatives récurrentes de dénigrement et déformation, visant à porter atteinte au mouvement, son président et sa famille, et visant aussi à détourner les regards de la politique d’esquive des problèmes réels des citoyens, et l’échec de l’approche sécuritaire à faire face à la tension sociale ascendante dans nombre de quartiers et régions ».

Le mouvement appelle les médias « à ne pas s’inscrire dans un agenda visant les politiques », annonçant « ne pas hésiter à avoir recours à la justice contre celui qui tente de le salir, ainsi que ses dirigeants ».

Le ministère de l’Intérieur avait indiqué, hier, dans un communiqué, que le parquet du tribunal de première instance de Kasserine a ordonné « de mettre en détention 04 personnes pour formation d’un consensus en vue d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, dont le but est d’en changer la nature, de monter les habitants les uns contre les autres, et de susciter le désordre sur le territoire national ». Elle avait ajouté avoir lancé un avis de recherche contre le fils du président d’un parti politique, et une personne qui lui est proche dans la même affaire.

