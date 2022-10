Tunisie : Mrabet annonce une consolidation de la stratégie de lutte conte le Sida

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a reçu hier, lundi 17 Octobre 2022, au siège du ministère la directrice régionale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA), en présence du directeur du programme en Tunisie, Lassaâd Soua, et de cadres du ministère.

Les défis en matière de lutte contre le virus du Sida dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), outre l’examen des opportunités de coopération entre le ministère de la Santé et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA), sur les plans national et régional, ont été évoqués.

Le ministre de la Santé a affirmé que la Tunisie œuvre en collaboration avec les différents partenaires à renforcer la stratégie nationale de lutte contre le Sida.

Gnetnews