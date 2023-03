Tunisie : Mrabet appelle à la création d’un observatoire arabe de surveillance des maladies épidémiques

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a appelé à la création d’un observatoire arabe de surveillance des maladies épidémiques.

Participant aux travaux du Conseil des ministres de la Santé arabe, dans sa 58ème session, ainsi que de son bureau exécutif les 13 et 14 Mars 2023 en Algérie, le ministre a affirmé l’importance des sujets inscrits à l’ordre du jour pour consolider la sécurité sanitaire dans les pays arabes, et promouvoir les relations de coopération et de coordination en vue de faire face aux urgences sanitaires.

Il a, par ailleurs, appelé « à intensifier les efforts conjoints pour développer les industries locales des vaccins ».

Le ministre a plaidé pour « une stratégie arabe en matière de santé et d’environnement en vue d’atténuer les méfaits des effets environnementaux sur la santé, et promouvoir les attributs du bien-être sanitaire dans la région arabe ».