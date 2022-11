Tunisie : Mrabet promet de débloquer la situation des grossistes-répartiteurs, dans les meilleures conditions

Les préoccupations de la chambre syndicale des grossistes-répartiteurs ont été au centre d’une séance de travail tenue, hier lundi 21 novembre 2022, au ministère de la Santé.

Tenue sous la présidence du ministre de la Santé, Ali Mrabet, en présence d’un membre du conseil national de l’ordre des pharmaciens, de la présidente de ladite chambre, et la délégation l’accompagnant, ainsi que des représentants de la direction concernée, la réunion a examiné « les solutions possibles » aux problèmes en instance.

Le ministre a interagi avec les thèmes et suggestions de réforme des deux côtés, saluant « le rôle agissant de la chambre dans ce secteur », et affirmant la détermination du ministère « à débloquer la situation dans les meilleures conditions et délais possibles ».

La chambre syndicale nationale des grossistes-répartiteurs avait annoncé le report de l’arrêt de ses activités, qui était prévu pour ce mardi 15 novembre 2022, à une date ultérieure, en vue de poursuivre les concertations avec les parties concernées, et de prendre les mesures nécessaires aux difficultés posées.

Le bureau exécutif de la chambre syndicale des grossistes-répartiteurs avait menacé, auparavant, «d’arrêter l’activité de distribution des médicaments à le mi-novembre, faute de ne pas lui avoir accordé l’attestation de non-retenue à la source de l’année 2022, pour la première fois, depuis 2006».

Gnetnews