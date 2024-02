Tunisie : L’agence des médicaments permettra d’écourter les délais d’octroi de l’AMM (ministre)

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, lundi 12 février 2024 à Tunis, une rencontre autour des industries pharmaceutiques locales ayant rassemblé les structures concernées par le secteur des médicaments au ministère de la Santé, et les industriels locaux des médicaments et fournitures médicales.

Le ministre a affirmé le rôle du secteur des industries pharmaceutiques nationales, s’agissant de garantir les médicaments, et d’assurer la sécurité nationale en médicaments, et ce moyennant une action conjointe avec l’ensemble des intervenants pour pallier les insuffisances. D’autant que le ministère de la Santé a œuvré à débloquer de nombreuses questions posées précédemment, notamment l’instauration de l’agence nationale du médicament et des produits de santé, laquelle permettra d’écourter les délais d’attente d’octroi de l’autorisation de mise sur le marché (AMM), et de renforcer les opportunités d’exportation des médicaments locaux.

Les participants se sont mis d’accord pour davantage de concertation et de coordination, pour garantir la pérennité et la cadence de l’approvisionnement en médicament, et parvenir à l’autosuffisance en médicaments vitaux, a fortiori que les industries médicamenteuses nationales sont en mesure de réaliser ces objectifs.

Gnetnews