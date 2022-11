Tunisie : Mushikiwabo se félicité du « succès éclatant » du sommet de Djerba

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a été réélue à l’unanimité à la tête de l’ Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour un mandat de quatre ans.

Mushikiwabo a remercié la Tunisie et la population de Djerba pour l’hospitalité, louant tous « les efforts ayant contribué au succès éclatant du sommet. »

La diversité culturelle incarnée par le village francophone a révélé la richesse du patrimoine francophone, a-t-elle souligné.

La SG de l’OIF a adressé ses remerciements à « tous ceux qui ont contribué à faire du Sommet de Djerba, le sommet de développement de l’OIF, appelant à mettre en exécution les recommandations et décisions qui en ont été issues, et qui sont de nature à consacrer les principes et les valeurs sur lesquels est fondée l’organisation ». Comme elle a exhorté « à relancer l’action conjointe et les programmes de coopération au sein de l’espace francophone, particulièrement dans les domaines de l’enseignement, de la digitalisation, de l’intégration de la jeunesse, et de l’égalité homme/ femme… »

Le 18ème Sommet de la Francophonie a adopté « la déclaration de Djerba », « le cadre stratégique de la francophonie 2023/2030 », « une résolution sur les crises actuelles et les moyens de les surmonter », « l’instauration de la paix dans l’espace francophone », « une déclaration sur la langue française dans le cadre du plurilinguisme », « le cadre réglementaire d’adhésion à l’OIF », etc.

À l’issue du Sommet, le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé que la France en accueillerait la 19ème édition en 2024.

