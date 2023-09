Tunisie : Nabil Ammar reçoit le PDG du constructeur automobile » KIA, autour de la promotion des investissements

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a reçu, ce vendredi 15 septembre 2023, SONG Ho Sung, envoyé Spécial pour la promotion de la candidature de Busan à l’organisation de l’exposition universelle « Expo 2030 » et Président Directeur Général du constructeur automobile » KIA », qui effectue une visite de travail en Tunisie, les 14 et 15 septembre 2023.

Le ministre s’est félicité du niveau atteint par les relations de coopération et d’amitié entre la Tunisie et la Corée, et a passé en revue les principaux programmes de coopération bilatérale et les moyens de les diversifier davantage.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité d’explorer toutes les opportunités à même d’impulser les investissements coréens en Tunisie et de multiplier les projets de coopération bilatérale, notamment ceux relatifs au renforcement des capacités et au développement des projets d’infrastructure et de digitalisation.

Il a, également, appelé à la consolidation de la coopération triangulaire Tunisie-Corée- Afrique.

SONG Ho Sung a exprimé l’entière disposition de la Corée du Sud et du Groupe Kia à impulser les relations bilatérales, notamment les investissements coréens dans les domaines prometteurs, et à les faire progresser à tous les niveaux dans l’intérêt commun des deux pays.