Tunisie : Nabil Ammar s’entretient avec Najla Mangoush, Riyad al-Maliki et Ahmed Abou Gheith au Caire

L’évolution de la situation en Libye a été au centre d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens e l’étranger, Nabil Ammar, et son homologue libyenne, Najla Al-Mangoush, en marge de sa participation au Conseil ministériel de la Ligue arabe au Caire.

Les deux parties ont affirmé leur « volonté commune de renforcer davantage les relations bilatérales fraternelles et de préparer les échéances à venir ».

Nabil Ammar et Najla Al-Mangoush se sont engagés « à renforcer la concertation et la coordination entre les deux pays au niveau bilatéral et au sein des espaces communs d’appartenance sur les principales affaires posées dans la région, en vue de faire face conjointement aux défis auxquels ils sont confrontés ».

Lors d’une rencontre avec son homologue palestinien, Riyad Al-Maliki, Nabil Ammar a, par ailleurs, a exprimé « la condamnation par la Tunisie des incursions des forces d’occupation dans la ville de Jénine », ayant provoqué des martyrs et blessés.



Les deux ministres ont également échangé les points de vue sur « les récents développements dans la région et dans leurs pays respectifs », réaffirmant « leur rejet catégorique de toutes les formes de discrimination raciale systématique ».

Le ministre des Affaires étrangères s’est, également, entretenu avec le Secrétaire Général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheith, sur « les relations de coopération entre les deux parties et la volonté de notre pays de les développer davantage et de renforcer son rôle constructif dans les différentes institutions et structures de la Ligue Arabe ».