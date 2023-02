Tunisie : La poursuite des concertations autour des sujets d’intérêt commun au centre d’un entretien Ammar/ Chokri

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a eu hier, un entretien téléphonique, avec son homologue égyptien, Sameh Chokri, qui lui a souhaité « la réussite dans ses nouvelles fonctions ».

Les discussions ont porté sur « la solidité des relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays », avec l’appui continu de leur dirigeants respectifs.

Les deux ministres ont exprimé leur aspiration « à poursuivre les concertations et la coordination au sujet des domaines de coopération bilatérale, et des questions régionales et internationales d’intérêt commun », rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangère.

Le ministre des affaires étrangères avait eu, auparavant, au lendemain de son accession à son poste, des échanges téléphoniques avec ses homologues algérien et syrien.

Nabil Ammar a été reçu hier par le président de la république, qui a décidé d’élever le niveau de la représentation diplomatique tunisienne à Damas (Syrie). Comme il l’a exhorté à accélérer l’élaboration du mouvement des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires, selon les seuls critères de compétence et de sens de la responsabilité.

Gnetnews