Tunisie : Kaïs Saïed décide d’élever le niveau de représentation diplomatique à Damas

Le président de la république, Kaïs Saïed, a décidé d’élever le niveau de la représentation diplomatique de Tunisie à Damas.

Recevant hier, jeudi 09 février 2023, à Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, nommé mardi 07 février 2023 à ce poste, le chef de l’Etat a affirmé le soutien du peuple tunisien, au peule syrien frère. « L’affaire du régime syrien est une affaire intérieure qui n’intéresse que les Syriens, l’ambassadeur est accrédité auprès d’un Etat, et non d’un régime », a-t-il souligné.

Kaïs Saïed a évoqué plusieurs épisodes qu’a vécus la Syrie depuis le début du 20ème siècle, et les arrangements intervenus dès l’hors pour sa partition. Il s’est, par ailleurs, arrêté à « l’expérience constitutionnelle syrienne, et comment l’Assemblée qui allait mettre une Constitution syrienne a été mise en difficulté, et les jours sanglants qui s’en ont suivi du fait du rejet des Syriens de toute ingérence étrangère », relate-t-il, cité par un communiqué de la présidence.

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, avait affirmé, lors d’un entretien téléphonique, mercredi avec son homologue syrien, Fayçal Moqdad les dispositions de la Tunisie à renforcer sa représentation diplomatique à Damas.

Le Conseil de l’ordre des avocats avait appelé, cette semaine, à rompre l’isolement du peuple syrien, et à rétablir les relations diplomatiques avec la Syrie immédiatement, et au plus haut niveau.

Non à la politique des axes

La rencontre a, également, porté sur la marche du travail du ministère, et la nécessité d’accélérer l’élaboration du mouvement des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires, « le seul critère en la matière devra être la compétence, en questionnant tout responsable qui ne se sera pas acquitté de son devoir national sacré dans la défense des intérêts de l’Etat tunisien, et en étant au service des nos ressortissants à l’étranger », a-t-il exhorté.

Le président de la république a, par ailleurs, affirmé que la souveraineté nationale est au-dessus de toute autre considération. « Comme nous n’admettons pas l’ingérence dans les affaires des pays, nous n’acceptions pas, pour autant, l’ingérence dans nos affaires intérieures. Nous n’acceptons pas, non plus, de nous inscrire dans la politique des axes. La souveraineté du peuple à l’intérieur est la source du pouvoir ; la souveraineté de l’Etat à l’échelle internationale, est le résultat de la volonté libre et indépendante, du peuple tunisien », a-t-il tranché.

Saïed a appelé à « la nécessité de clarifier les vérités, pour récuser les allégations de ceux qui se sont jetés dans le giron de l’étranger, pour porter atteinte à la Tunisie et son peuple, car ils sont dénués de patriotisme, et ne portent en eux que la traitrise, et l’indigence ».

Cette première réunion entre Kaïs Saïed et le locataire du département du Nord Hilton a, de surcroit, abordé la participation de la Tunisie à la conférence de haut niveau d’al-Quds. Le chef de l’Etat a affirmé « la position tunisienne, officielle et populaire, de cette injustice qui persiste depuis plus d’un siècle, et son soutien au droit du peuple palestinien à sa terre spoliée, afin qu’il instaure son Etat ayant pour capitale al-Quds al-Sherif, première direction (de la prière), et troisième lieu saint de l’Islam ».

Gnetnews