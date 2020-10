Tunisie : Nabil Karoui critique KaÃ¯s SaÃ¯ed, mais le remercie pour avoir choisi Mechichi

Tunisie : Nabil Karoui critique Kaïs Saïed, mais le remercie pour avoir choisi Mechichi

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a présenté ses remerciements au président Kaïs Saïed, « pour avoir choisi Hichem Mechichi, pour la présidence du gouvernement ».

Mechichi est « un patriote et a une idée précise ». « Nous avons choisi de le soutenir pour instaurer la stabilité dans le pays qui n’en peut plus des tiraillements », a-t-il dit.

Dans une interview, hier dimanche 25 août, avec la télévision Alaraby, il a déclaré que « la présidence avait choisi Mechichi et trois semaines après, elle a changé d’avis », signalant que « certains ministres du gouvernement ne sont pas ceux de Mechichi, mais ont été choisis par la présidence ».

Le président « d’Au cœur de la Tunisie » a qualifié la pandémie du Covid-19, comme étant « la plus grave crise que la Tunisie n’a jamais connue au 20ème siècle et 21ème siècle », appelant « à faire montre de raison et de main tendue pour pouvoir sortir le pays de l’ornière ».

Sur la question de savoir s’il ne craignait pas que le soutien de son parti au gouvernement lui faisait perdre de sa popularité, il a rétorqué en substance : « Si on allait réfléchir aux prochaines échéances électorales, on deviendrait comme Abir Moussi, mais nous sommes des hommes d’Etat, et agissons en conséquence ».

Au sujet de son évaluation de l’action du président de la république, une année après son accession à Carthage, il a indiqué : « Kaïs Saïed n’a pas menti ; dès le premier jour, il a dit qu’il n’avait pas de programme ». Il a qualifié « d’étonnant » que « les gens votent pour un candidat qui se présente et dit qu’il n’a pas de programme ».

Il a ajouté ne pas avoir de relation avec le président de la république. Kaïs Saïed est « une personnalité anormale, il n’aime pas le dialogue et n’a pas l’intention d’entrer dans un dialogue ».

Il a affirmé que « Saïed avait une idée préalable sur les partis politiques, mais n’était pas conscient que nous sommes dans un régime parlementaire où les partis politiques et les présidents de parties jouent un grand rôle ».

« Le président de la république doit être garant de la constitution et doit être fédérateur », a-t-il dit.

Gnetnews