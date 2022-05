Tunisie : Nadia Akacha Ã©tait limogÃ©e pour avoir incitÃ© Ã  la dÃ©lation et l’espionnage (Ennaifer)

Tunisie : Nadia Akacha était limogée pour avoir incité à la délation et l’espionnage (Ennaifer)

L’ex-responsable chargée de la communication à la présidence de la république, Rachida Ennaïfer, est revenue ce mercredi 11 Mai sur les raisons pour lesquelles le président de la république a démis de ses fonctions, sa cheffe de cabinet, Nadia Akacha.

« Le chef de l’Etat a décidé de limoger Nadia Akacha étant donné qu’elle a décidé de renvoyer un serveur, chargé de distribuer le café », a-t-elle relaté.

Dans un entretien avec Shems, Elle a ajouté que « Nadia Akacha a demandé à l’agent de semer la discorde parmi les employés et de faire de la délation, et de l’espionnage. L’agent a, néanmoins, refusé et n’a pas voulu obéir à ses ordres, elle a donc décidé de le licencier ».

« Nadia Akacha a tenté de se venger après la décision de sa démission » a estimé Ennaïfer, affirmant qu’ »elle était démise de ses fonctions et n’a pas présenté sa démission ».

Elle a encore souligné que l’ex-cheffe de cabinet présidentiel a trahi le dépôt qui lui a été confié .خانت الامانة

Gnetnews