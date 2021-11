Tunisie : Najla Bouden au chevet de lâ€™enseignant agressÃ© : La loi prendra son cours

Tunisie : Najla Bouden au chevet de l’enseignant agressé : La loi prendra son cours

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est rendue la nuit de lundi 08 novembre, au chevet de l’enseignant d’histoire géo agressé par un élève au lycée Ibn Rachiq à Ezzahra, à l’hôpital militaire de Tunis.

Bouden a exprimé sa « compassion » et son « soutien » à la famille du professeur Sahbi Ben Slema, et à l’ensemble de la famille éducative, rendant hommage aux efforts des enseignants dans « l’accomplissement de leur noble mission dans la formation des générations futures », indique la Kasbah dans un communiqué rendu public hier soir.

Elle a, par ailleurs, exprimé sa « vive condamnation de ce type d’actes et sa solidarité absolue avec le Pr Sahbi ben Slema, et l’ensemble des cadres de l’éducation et de l’enseignement », affirmant que « la loi va prendre son cours, et que tout sera fait pour éviter que ce type d’incidents ne se reproduisent ».

La cheffe du gouvernement a appelé à « la nécessité d’intensifier le dialogue entre l’ensemble des intervenants, en vue de garantir le rayonnement du dispositif éducatif, qui incarne les choix stratégiques de la Tunisie, depuis l’indépendance et est un investissement dans le capital humain ».

Gnetnews