Tunisie : Un professeur dâ€™histoire gÃ©o sauvagement agressÃ© par un Ã©lÃ¨ve au lycÃ©e Ezzahra, les enseignants en grÃ¨ve

Tunisie : Un professeur d’histoire géo sauvagement agressé par un élève au lycée Ezzahra, les enseignants en grève

Un professeur d’histoire géographie a été violemment agressé hier par un élève du lycée Ibn Rachik Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous).

L’enseignant a été attaqué par deux objets contondants, ce qui lui a valu de graves blessures au niveau de la tête, du visage et de l’épaule.

Le syndicat général de l’enseignement secondaire appelle l’ensemble des enseignants et leurs structures syndicales à une grève présentielle ce mardi 09 novembre, en signe de protestation contre « cette attaque sauvage, sans précédent, à l’aide d’un couteau et une hache au sein de l’enceinte scolaire contre le professeur Sahbi Ben Slema, qui l’a transporté en salle de réanimation dans un état critique ».

Le syndicat qui annonce « l’escalade » à travers de nouvelles mesures qui seront prises ultérieurement, fait « assumer au ministère de l’Education la responsabilité de ce qui se passe, et les conséquences qui vont en découler, et condamne son laxisme et sa passivité face aux agressions ».

Le syndicat appelle le ministère de tutelle et l’ensemble des autorités concernées à « une intervention urgente et efficace, en vue de mettre un terme à cette hémorragie. »

L’alliance pour la Tunisie condamne avec fermeté, dans un communiqué, dont une copie est parvenue à Gnetnews, l’agression dont était victime le professeur Sahbi Ben Slema.

« Devant la récurrence des attaques contre les enseignants pendant les dernières années, et face à l’agression choquante et horrible, dont a été victime l’enseignant du lycée Ezzahra, avec l’usage d’armes blanches qui lui a valu d’extrêmes dommages corporels », l’alliance pour la Tunisie appelle le président de la république à « la nécessité de faire paraître un décret-loi, criminalisant les agressions contre les enseignants et les institutions éducatives, en infligeant les punitions les plus sévères à leurs auteurs ».

L’alliance incite la cheffe du gouvernement « à appeler à un dialogue sociétal autour de la réforme globale du système éducatif public, afin de le sauver de l’effondrement ».

Gnetnews