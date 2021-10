Tunisie : Najla Bouden dÃ©cline les prioritÃ©s et objectifs de son gouvernement de 25 membres

Tunisie : Najla Bouden décline les priorités et objectifs de son gouvernement de 25 membres

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, a déclaré ce lundi 11 octobre, que les priorités de son gouvernement sont « de rétablir la confiance dans l’Etat, et celle des jeunes en eux-mêmes. Cette confiance ne pourrait se concrétiser, que si le jeune a le sentiment qu’il est un citoyen jouissant pleinement de ses droits ».

Le nouveau cabinet de 25 membres, dévoilé ce jour même, œuvre, également, « à rétablir la confiance du citoyen dans l’administration, le service public, ainsi que la confiance des parties étrangères, envers la Tunisie ».

Dans une allocution, lors de la cérémonie de prestation de serment, la nouvelle locatrice de la Kasbah a affirmé que « l’architecture du gouvernement vise à mettre de l’ordre dans les priorités, à redonner espoir, et à garantir la sécurité économique, sociale et sanitaire, ainsi que la sécurité dans toutes ses dimensions ».

La lutte contre la corruption figure au centre de l’action du gouvernement, a-t-elle souligné en substance, faisant constater que « ce fléau est en train de se propager jour après jour, torpillant la confiance dans toute tentative de réforme radicale et réelle, en vue de redonner espoir au citoyen dans un avenir meilleur ».

Le gouvernement s’attellera, par ailleurs, « à relancer l’économie, à ouvrir l’initiative à toutes les catégories notamment les jeunes dans toutes les régions et l’ensemble des activités, et à améliorer les conditions de vie du citoyen, et son pouvoir d’achat ». Il a, également, pour objectif « d’assurer des services publics de qualité dans les domaines de l’enseignement, la santé, le transport… »

Bouden a promis de conférer « une efficacité » sur l’action gouvernementale, de manière à ce que le citoyen soit au centre de ses préoccupations.

La nouvelle cheffe du gouvernement s’est engagée « à instaurer le principe de contrôle, de questionnement et de reddition des comptes, à choisir les compétences les plus aptes à gérer la chose publique et à mettre en œuvre les projets et les réformes avec souplesse et constance ».

Ce gouvernement œuvrera pour l’intérêt de la Tunisie et son peuple, et sera ouvert à tous les avis et parties, a-t-elle assuré, signalant que l’architecture des ministères était globalement préservée, afin d’assurer la continuité de l’administration, de permettre au gouvernement d’entamer immédiatement le travail, tout en œuvrant ultérieurement à en développer les missions pour consacrer les principales orientations précitées.

Gnetnews