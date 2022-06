Tunisie : Najla Bouden donne le coup dâ€™envoi de la saison de moisson Ã  Siliana

Tunisie : Najla Bouden donne le coup d’envoi de la saison de moisson à Siliana

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a donné le coup d’envoi ce mercredi 08 juin 2022 à Siliana, de la saison de moisson de l’année 2021/ 2022, en présence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elyes Hamza.

Bouden a écouté un exposé sur le secteur des céréales dans le gouvernorat de Siliana, les préparatifs de la saison de moisson, et les principaux types de céréales produits dans la région.

La locataire de la Kasbah a salué « les efforts considérables déployés par les travailleurs dans le secteur agricole, pour développer la production nationale et réaliser la sécurité alimentaire, en dépit des défis auxquels se heurte le secteur, en termes de changements climatiques, de répercussions de la pandémie du Coronavirus, et de retombées de la guerre en Ukraine ayant approfondi la crise alimentaire à l’échelle mondiale, face à l’augmentation des prix et à la hausse de la demande des matières premières ».

Bouden a appelé l’ensemble de la famille agricole « à déployer davantage d’efforts et à redoubler de vigilance, pour faire réussir la saison des grandes cultures, œuvrer à protéger la récolte, à la collecter au mieux, et à en préserver la qualité ».

La cheffe du gouvernement a indiqué que « les estimations de la production pour cette saison, seraient dans la limite de 18 millions de quintaux, contre 16 millions de quintaux la saison écoulée, soit une hausse de 2 millions de quintaux ».

Gnetnews