Tunisie : Najla Bouden du 29 au 31 août à Paris, participe à l’ouverture du REF 2022 aux côtés de Elisabeth Borne

La Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue hier, lundi 29 août, avec le président du mouvement des entreprises de France (MEDEF), Geoffroy Roux De Bézieux, à l’Hippodrome Paris Longchamp.

En marge de sa participation à la Rencontre des Entrepreneurs de France – université d’été du MEDEF (REF – 2022), du 29 au 31 août à Paris, Bouden a évoqué avec le chef du patronat français, « la coopération économique entre les deux pays et les moyens de booster les investissements des entreprises françaises en Tunisie avec un accent mis sur les secteurs compétitifs, innovants et à haute valeur ajoutée, tels que les énergies renouvelables les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Najla Bouden a pris part à la cérémonie d’ouverture officielle de « La REF 22 » aux côtés de son homologue française, Elisabeth Borne, du Premier Ministre Polonais, Mateusz Morawiecki, ainsi que du président du MEDEF.

Elle a eu également des entretiens avec les premiers responsables de plusieurs grandes entreprises et start-ups françaises désireuses d’investir en Tunisie.

Najla Bouden qui participe en tant qu’invitée d’honneur à la rencontre des entrepreneurs de France, un rendez-vous qui accueille 10 milles visiteurs dont de nombreux chefs d’entreprises, est accompagnée, dans son déplacement français, de Neila Nouira Gongi ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et Samia Charfi Kaddour, conseillère à la Kasbah.

Une importante délégation de chefs d’entreprises tunisiens conduite par le président de l’UTICA, Samir Majoul, prend part à cet évènement.