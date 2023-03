Tunisie : Najla Bouden inaugure le salon de l’Artisanat organisé du 10 au 19 Mars

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a inauguré, ce vendredi 10 Mars, le salon de la création artisanale, organisé du 10 au 19 Mars au parc des expositions du Kram.

Bouden a visité les stands des institutions relevant de la tutelle du ministère des Affaires sociales, indique ce même département dans un communiqué.

La caisse nationale de sécurité sociale participe à ce salon, pour faire connaitre ses services en matière de protection sociale au profit des artisans et des employés du secteur de l’artisanat.

Les produits du centre international pour la promotion des personnes handicapées sont également exposés.

Le salon sera ouvert au public, pendant 09 jours, de 10H30 mn à 19H.

Kalthoum Ben Rejeb, et Mohamed Moez Belhassine, respectivement, ministre du Commerce et du Développement des exportations, et ministre du Tourisme et de l’Artisanat, étaient présents à l’inauguration du salon.

Gnetnews