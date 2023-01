Tunisie : Najla Bouden participe au Forum mondial de Davos

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, prendra part à la réunion annuelle du forum économique mondial, qui s’ouvre ce lundi 16 janvier à Davos en Suisse.

Le forum de Davos rassemblera jusqu’au 20 janvier 2023, le gotha mondial de l’économie et des finances, ainsi que des dirigeants politiques des quatre coins du monde.

Les problèmes de l’heure seront à l’ordre du jour de cette rencontre au sommet, en prime la guerre russe en Ukraine, et les défis qui en découlent, notamment les crises alimentaire et énergétique ; les changements climatiques, etc.

C’est la deuxième fois que la locataire de la Kasbah participe à ce prestigieux forum, qui se propose d’être au chevet d’une planète malade, d’analyser les défis et les difficultés, et de prospecter les opportunités et les solutions en vue d’un monde meilleur.

A part sa présence attendue aux conférences, tables rondes et débats qui se tiendront à la station de Ski helvétique, Najla Bouden devrait mener des entretiens bilatéraux, notamment avec des dirigeants politiques, ainsi qu’avec les hauts responsables des institutions financières internationales, notamment le FMI. Elle aura, ainsi, le loisir de donner un coup de pouce au dossier tunisien, dont l’examen a été reporté sine die par le FMI, en vue de finaliser le programme de soutien financier, déjà objet d’un accord entre les deux parties, au niveau des experts.

Gnetnews