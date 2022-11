Tunisie : Najla Bouden participe les 07 et 08 novembre Ã  la Cop 27 Ã  Charm Cheikh en Egypte

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, participe au Sommet du climat, Cop 27, qui se tient les 07 et 08 novembre 2022 à Charm Cheikh, en Egypte.

La locataire de la Kasbah sera accompagnée d’une délégation, comptant Samir Saïed, Neïla Nouira Gongi, et Leïla Chikhaoui, respectivement, ministre de l’Economie et de la Planification, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et ministre de l’Environnement.

Ce rendez-vous qui vise à parvenir aux voies et moyens de faire face aux changements climatiques, de baisser les émissions carbone et de sauver la planète sera ponctué par des tables rondes de haut niveau.

Najla Bouden prendra part, le premier jour, au débat sur « les nouveaux mécanismes de financement du climat », le deuxième jour, elle participera à une rencontre autour de « l’investissement dans l’avenir de l’énergie ».

La cheffe du gouvernement mènera, en marge de la Cop 27, des entretiens bilatéraux avec des chefs de délégation, outre sa participation à des conférences parallèles, dont le deuxième sommet de « l’initiative du Moyen-Orient vert », de l’Arabie saoudite.