Tunisie : Najla Bouden prend ses fonctions à la Kasbah et enchaîne les réunions

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, a pris hier, mardi 12 octobre, ses fonctions à la Kasbah à la tête du gouvernement, sans passer par les traditions protocolaires d’usage, et la cérémonie de passation des pouvoirs. L’investiture de Bouden est intervenue au lendemain de sa prestation de serment, ainsi que son gouvernement à Carthage, après la parution du décret portant nomination du nouveau cabinet.

La nouvelle locatrice de la Kasbah a entamé sa mission, par une rencontre avec le ministre de la Santé, Ali Mrabet, qui lui a présenté un rapport sur la situation épidémique lié à la pandémie du Coronavirus, et l’état d’avancement de la vaccination.

Elle a appelé à poursuivre sur la même lancée et à sensibiliser les Tunisiens à la nécessité d’adhérer aux vaccins, d’autant que plus de 4 millions de Tunisiens ont, désormais, achevé la vaccination.

La cheffe du gouvernement a eu, également, une rencontre avec le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, pour évoquer les réformes nécessaires dans le secteur de l’éducation.

Elle a, par ailleurs, rencontré le gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, en présence de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namssia, autour de situation économique et financière.

Bouden a appelé à la nécessité d’unifier les efforts pour surmonter la crise économique, affirmant que la priorité de son gouvernement est de créer des équilibres des finances publiques, et d’aller de l’avant en matière de réformes économiques nécessaires, en vue d’améliorer le niveau de vie des Tunisiens, et leur pouvoir d’achat.

Les préparatifs de la saison agricole 2021 – 2022, et la maîtrise des prix ont été, par ailleurs, au centre d’une réunion avec la ministre du Commerce et de la promotion des exportations et le ministre de l’Agriculture.

Gnetnews