Tunisie : Najla Bouden reçoit une invitation officielle pour se rendre au Qatar

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, a reçu hier mardi, au palais du gouvernement de la Kasbah, l’ambassadeur du Qatar à Tunis, Saâd Ben Nasser Hamid, qui lui a transmis une invitation officielle de la part du chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur, cheikh Khaled Ben Khalifa ben Abdelaziz al-Thani, pour se rendre en visite à l’Emirat, et participer au forum économique du Qatar, prévu les 26 et 27 mars prochain.

Bouden a évoqué « les relations anciennes entre les deux pays, et leur coopération bilatérale distinguée », valorisant le soutien incessant du Qatar à la Tunisie, à travers le fonds du Qatar pour le développement, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elle a appelé, dans ce contexte, « à consolider et diversifier cette coopération, particulièrement, dans les domaines de la santé, l’enseignement, la jeunesse et le sport ».

Najla Bouden a, par ailleurs, salué l’évolution de la participation de la femme qatarie à la vie politique.

L’ambassadeur du Qatar a exprimé, pour sa part, les dispositions de son pays « à continuer à appuyer la Tunisie en termes de promotion des petits et moyens projets de développement, de construction de logements sociaux, de restauration des écoles, etc », et à renforcer la coopération dans les domaines économique, financier, social et d’investissement.

Le Qatar souhaite tirer profit des compétences tunisiennes, notamment dans les domaines de la santé, de l’enseignement et de la jeunesse, a fortiori qu’il s’apprête à accueillir la coupe du monde, a assuré le diplomate.

